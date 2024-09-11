Сколько будет работать iPhone 16 от одного заряда

Теперь iPhone 16 Pro Max может воспроизводить видео до 33 часов, что на 4 часа больше, чем его предшественник, iPhone 15 Pro Max. Также увеличено время воспроизведения аудио до 105 часов.

iPhone 16 Pro предлагает до 27 часов видео и 85 часов аудио, что также заметно улучшает время работы.

Стандартная модель iPhone 16 обеспечивает до 22 часов воспроизведения видео, что на 2 часа больше, чем в предыдущей версии, и 80 часов аудио. Хотя изменения в модели Plus не столь значительны, она сохраняет свои 27 часов видео и 100 часов аудио.

Помимо улучшенной автономности, устройства теперь поддерживают быструю зарядку с новым MagSafe и скоростью до 25 Вт.