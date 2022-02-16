Сколько россиян принципиально не используют смайлы в переписке по работе

Сообщается, что опрос проходил на портале «Рамблер» с 11 по 15 февраля этого года, в нем приняло участие около полумиллиона людей, среди которых было 61% мужчин и 39% женщин.

Выяснилось, что больше половины россиян предпочитают соцсетям и мессенджерам звонки по телефону в качестве первой деловой коммуникации: 58 против 40 и 2 процентов соответственно.

А с чего бы начать деловую переписку? Ну, большая часть опрошенных (65%) считает, что первое сообщение должно быть максимально полным и содержать приветствие и подробный вопрос.

При этом, из всех участников опроса, 31% готов ждать ответа на свое сообщение лишь в течение 30 минут, ни минутой большей, 28% подождут час-два, 21% даст на раздумья сутки.

А вот использованию смайлов в рабочих чатах разделило россиян на два лагеря. 46% даже не думают об использовании смайлов в деловых переписках, а остальные – допускают такой вариант развития событий. 31% из всех опрошенных переходят на эмодзи, если давно знакомы с собеседником, 21% заранее узнают мнение адресата и подстроятся под стиль общения, и только 2% сразу же начинают переписку со смайлов.