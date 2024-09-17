Слабые предзаказы iPhone 16 уронили акции Apple

Предзаказы за первую неделю оказались на 12% ниже, чем у iPhone 15 в прошлом году. Аналитики считают, что главной причиной стал недоступный на момент запуска Apple Intelligence — ключевая функция, анонсированная для нового iPhone.

Эксперт TF Securities Минг-Чи Куо отметил, что недостаточный интерес касается в основном серии iPhone 16 Pro. Дополнительное давление на продажи оказывает конкуренция на китайском рынке.

Barclays, JPMorgan и Bank of America также прогнозируют снижение спроса на модели iPhone Pro.

В Bарclays уточнили, что общее количество предзаказов снизилось, особенно на модели Pro. Аналитики добавили, что внедрение Apple Intelligence на китайском языке ожидается не раньше 2025 года, что может еще больше ослабить интерес к iPhone 16.

Напомним, что цены на iPhone 16 Pro и Pro Max стартуют от $999 и $1199 соответственно.