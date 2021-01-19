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Следующий флагманский смартфон ASUS получит второй экран на крышке
Маленький для уведомлений
В сети появилось видео с предполагаемым флагманским смартфоном ASUS ROG Phone 5. Стало известно, что на задней панели у него разместится дополнительный экран.
Этот маленький дисплей будет показывать различные уведомления. Например, на экране отобразятся игровые оповещения и уведомление о входящем звонке.
Также в сети показали изображение главного экрана. Оно подтвердило, что новый ROG Phone получит симметричные верхнюю и нижнюю рамки. Как у ROG Phone 3, но тоньше.
Ожидается, что игровой ROG Phone 5 будет оснащён дисплеем частотой обновления 144 Гц, мощным процессором Snapdragon 888, аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой быстрой 65-Вт зарядки. Анонс устройства может состояться в скором времени.