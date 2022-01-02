Следующий флагманский смартфон ASUS получит задний дисплей

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Следующий флагманский смартфон ASUS получит задний дисплейВозможно, на нём будут отображаться уведомления
ASUS готовится к выпуску в 2022 году смартфона Zenfone 9. Сегодня в сети появилась первая информация о нём.
Был опубликован снимок экрана телефона Zenfone 9. Из скриншота следует, что грядущий флагман получит задний дисплей. У ROG Phone 5, например, тоже есть небольшой экран на крышке. Так что появление такого у Zenfone 9 не так уж удивительно. Возможно, на дополнительном экране будут отображаться время и уведомления.
У смартфона также будет двойная задняя камера. Одной из полезных функций устройства может быть жест двойного касания, как у Apple iPhone. Таким жестом можно будет создавать снимки экрана или открывать камеру.
Когда выйдет ASUS Zenfone 9, пока неясно.
Источник: Gizmochina