Следующий флагманский смартфон ASUS получит задний дисплей

Был опубликован снимок экрана телефона Zenfone 9. Из скриншота следует, что грядущий флагман получит задний дисплей. У ROG Phone 5, например, тоже есть небольшой экран на крышке. Так что появление такого у Zenfone 9 не так уж удивительно. Возможно, на дополнительном экране будут отображаться время и уведомления.