Слухи: Xiaomi 12 Ultra пожертвует датчиками камеры Samsung в пользу датчика Sony

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Слухи: Xiaomi 12 Ultra пожертвует датчиками камеры Samsung в пользу датчика SonyЗвучит интересно
Новая утечка свидетельствует о том, что предстоящий флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra может быть оснащен датчиком изображения Sony, что означает отказ от использования датчика Samsung, который был установлен в Xiaomi 11 Ultra.
Согласно информации, полученной SamMobile, в Xiaomi 12 Ultra с кодовым названием l1 основной модуль камеры будет использовать сенсор IMX8XX от Sony с тремя объективами, включающим основную камеру с разрешением 50 Мп, 5-кратную телекамеру с разрешением 48 Мп и сверхширокоугольную камеру с разрешением 48 Мп.
Как стало известно IT Home, Xiaomi 12 Ultra будет оснащен новым чипом Snapdragon 8 Gen 1, гибким OLED-экраном с круговым вырезом и разрешением 2K, батареей 4860 мАч, поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт, а камера, как ожидается, будет выпускаться под совместным брендом с Leica.
Источник: IT Home