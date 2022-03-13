Слухи: Xiaomi 12 Ultra пожертвует датчиками камеры Samsung в пользу датчика Sony

Согласно информации, полученной SamMobile, в Xiaomi 12 Ultra с кодовым названием l1 основной модуль камеры будет использовать сенсор IMX8XX от Sony с тремя объективами, включающим основную камеру с разрешением 50 Мп, 5-кратную телекамеру с разрешением 48 Мп и сверхширокоугольную камеру с разрешением 48 Мп.

Как стало известно IT Home, Xiaomi 12 Ultra будет оснащен новым чипом Snapdragon 8 Gen 1, гибким OLED-экраном с круговым вырезом и разрешением 2K, батареей 4860 мАч, поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт, а камера, как ожидается, будет выпускаться под совместным брендом с Leica.