Смартфон Asus ROG Phone 8 Pro сможет превзойти Apple A17 Pro в играх

ROG Phone 8 Pro набрал 7422 балла в многоядерном процессоре, что выше, чем у любого A17 Pro, протестированного на iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max. Однако Asus при этом скрывает одноядерные показатели, в которых Apple исторически доминирует. Кроме того, ориентированность ROG Phone на игры предполагает более эффективное охлаждение, что может обеспечить стабильно высокую производительность.

Бенчмаркинг часто дает неполную картину. Реальное использование и независимые обзоры определят, обеспечивает ли ROG Phone 8 Pro стабильную производительность в играх и при повседневном использовании. Тепловое дросселирование стало проблемой для A17 Pro, особенно в таких играх, как Genshin Impact. То, что Asus уделяет особое внимание охлаждению, может объяснить впечатляющий результат в многоядерных тестах.

Недавние сообщения о завышенных показателях A17 Pro также призывают к осторожности.