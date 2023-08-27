Смартфон Asus Zenfone 10 станет последним в серии

Согласно сообщениям, во внутреннем письме Asus говорится о намерении компании провести реструктуризацию своих подразделений, что приведет к увольнениям и перераспределению сотрудников в другие подразделения. Сообщается, что команда Zenfone будет объединена с другими подразделениями или интегрирована в успешную команду ROG Phone.

Хотя серия Zenfone не занимала значительной доли на рынке Android, ее последние версии, такие как Zenfone 9 и 10, получили положительные отзывы за время автономной работы, программное обеспечение и компактные размеры.

Компания пока официально не комментирует эти сообщения.