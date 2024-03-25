Смартфоны Samsung Galaxy S23 получат ИИ-возможности S24

Опубликовано 25 марта 2024, 02:15
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Смартфоны Samsung Galaxy S23 получат ИИ-возможности S24Ждете?
Samsung приготовила сюрприз для владельцев предпоследних флагманов Galaxy. Грядущее обновление One UI 6.1 принесет функции искусственного интеллекта из Galaxy S24 в серию Galaxy S23, Z Fold 5 и Z Flip 5, пишет SamMobile.
Утечка скриншотов подтверждает, что меню «Расширенный интеллект» на Z Fold 5 повторяет меню S24, предлагая полный набор возможностей искусственного интеллекта. Сюда входят такие функции, как Chat Assist для перевода сообщений и настройки тональности, Live Translate для звонков и перевод текста на устройстве во время разговора.
Galaxy S23 FE может стать единственным исключением. Несмотря на то, что он выпущен недавно, в нем отсутствует мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, присутствующий в линейке S23, Fold 5, Flip 5 и Tab S9. Этот чип может быть важен для некоторых функций искусственного интеллекта.
Распространение One UI 6.1 на вышеупомянутые устройства начнется в конце этого месяца, а в большинстве регионов оно появится к апрелю.
Источник:SamMobile
Автор:Максим Многословный