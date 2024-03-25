Смартфоны Samsung Galaxy S23 получат ИИ-возможности S24

Утечка скриншотов подтверждает, что меню «Расширенный интеллект» на Z Fold 5 повторяет меню S24, предлагая полный набор возможностей искусственного интеллекта. Сюда входят такие функции, как Chat Assist для перевода сообщений и настройки тональности, Live Translate для звонков и перевод текста на устройстве во время разговора.

Galaxy S23 FE может стать единственным исключением. Несмотря на то, что он выпущен недавно, в нем отсутствует мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, присутствующий в линейке S23, Fold 5, Flip 5 и Tab S9. Этот чип может быть важен для некоторых функций искусственного интеллекта.

Распространение One UI 6.1 на вышеупомянутые устройства начнется в конце этого месяца, а в большинстве регионов оно появится к апрелю.