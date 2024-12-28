СМИ оценили iPhone 16 Pro спустя три месяца использования: неоднозначный вердикт

К положительным моментам относятся время автономной работы, 5-кратный телеобъектив и новая минимальная яркость 1 нит для более удобного использования в ночное время. Улучшения камеры, особенно после выхода iOS 18.2, и лучшая производительность также являются важными моментами для автора обзора. Впервые iPhone можно использовать ежедневно, не беспокоясь о перегреве и времени автономной работы, по его словам.

Однако не все изменения оказались к лучшему. Телефон стал больше и тяжелее предыдущей модели 15 Pro, не предлагая при этом особых преимуществ . Размеры 16 Pro кажутся более громоздкими, и, несмотря на обновленный сверхширокоугольный объектив, режим макросъемки все еще «недостаточно эффективен» . Чип A18 Pro, несмотря на обновление, не показывает значительных улучшений по сравнению с A17 Pro, особенно в задачах ИИ.

В целом, это хороший телефон, но не без недостатков.