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Опубликовано 28 декабря 2024, 18:36
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СМИ оценили iPhone 16 Pro спустя три месяца использования: неоднозначный вердикт

А с каким ходите вы?
СМИ оценили iPhone 16 Pro спустя три месяца использования. В iPhone 16 Pro, выпущенном три месяца назад, есть несколько заметных улучшений, но есть и разочарования, которыми поделился редактор 9to5Mac в статье, которую он озаглавил как «iPhone 16 Pro спустя три месяца: окончательный вердикт неоднозначный».
СМИ оценили iPhone 16 Pro спустя три месяца использования: неоднозначный вердикт
© Ferra

К положительным моментам относятся время автономной работы, 5-кратный телеобъектив и новая минимальная яркость 1 нит для более удобного использования в ночное время. Улучшения камеры, особенно после выхода iOS 18.2, и лучшая производительность также являются важными моментами для автора обзора. Впервые iPhone можно использовать ежедневно, не беспокоясь о перегреве и времени автономной работы, по его словам.

Однако не все изменения оказались к лучшему. Телефон стал больше и тяжелее предыдущей модели 15 Pro, не предлагая при этом особых преимуществ. Размеры 16 Pro кажутся более громоздкими, и, несмотря на обновленный сверхширокоугольный объектив, режим макросъемки все еще «недостаточно эффективен». Чип A18 Pro, несмотря на обновление, не показывает значительных улучшений по сравнению с A17 Pro, особенно в задачах ИИ.

В целом, это хороший телефон, но не без недостатков.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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