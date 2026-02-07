СМИ: SpaceX Маска выпустит свой смартфон, работающий на спутниковой связи

На прошлой неделе Маск в ответ на вопрос пользователя написал, что такой телефон «не исключён» и будет «совершенно другим устройством», оптимизированным для работы нейросетей с максимальной эффективностью.

SpaceX уже предоставляет услугу спутниковой связи Starlink для обычных смартфонов в партнёрстве с оператором T-Mobile. Но разработка собственного аппарата позволила бы SpaceX предложить пользователям «полностью интегрированное решение», не зависящее от сторонних компаний. Компания даже подала заявку на торговую марку «Starlink Mobile» и запросила разрешение на запуск тысяч дополнительных спутников для поддержки сервиса.

Официальных заявлений от компании пока не поступало.