СМИ: SpaceX Маска выпустит свой смартфон, работающий на спутниковой связи

Опубликовано 07 февраля 2026, 12:271 мин.
СМИ: SpaceX Маска выпустит свой смартфон, работающий на спутниковой связиПеред выходом на биржу
SpaceX Илона Маска рассматривает возможность выпуска собственного смартфона под брендом Starlink, пишут СМИ. Как сообщают источники, это может быть частью стратегии по увеличению доходов перед потенциальным публичным размещением акций, IPO то бишь.
На прошлой неделе Маск в ответ на вопрос пользователя написал, что такой телефон «не исключён» и будет «совершенно другим устройством», оптимизированным для работы нейросетей с максимальной эффективностью.
SpaceX уже предоставляет услугу спутниковой связи Starlink для обычных смартфонов в партнёрстве с оператором T-Mobile. Но разработка собственного аппарата позволила бы SpaceX предложить пользователям «полностью интегрированное решение», не зависящее от сторонних компаний. Компания даже подала заявку на торговую марку «Starlink Mobile» и запросила разрешение на запуск тысяч дополнительных спутников для поддержки сервиса.
Официальных заявлений от компании пока не поступало.