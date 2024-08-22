«Собрано в Индии»: фото коробки iPhone 16 Pro подтвердило слухи

Этот шаг является важным для Apple, которая начала собирать iPhone в Индии в прошлом году с iPhone 15 и 15 Plus. В то время как первые партии iPhone 16 Pro, собранные в Индии, скорее всего, будут экспортироваться на крупные рынки, такие как США, Европа и Ближний Восток, местное производство, как ожидается, будет наращиваться вскоре после запуска.

Ожидается, что другие партнеры Apple, включая Pegatron и Tata Group, также начнут производство iPhone 16 Pro в Индии.