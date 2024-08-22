«Собрано в Индии»: фото коробки iPhone 16 Pro подтвердило слухи

«Собрано в Индии»: фото коробки iPhone 16 Pro подтвердило слухиКитай на второй план?
Хотя подлинность — сомнительна, она согласуется с сообщениями о том, что Apple расширяет свое производство в Индии. Foxconn, основной производственный партнер Apple, по сообщениям, уже начал обучение рабочих на своем предприятии в штате Тамилнад для производства iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.
Этот шаг является важным для Apple, которая начала собирать iPhone в Индии в прошлом году с iPhone 15 и 15 Plus. В то время как первые партии iPhone 16 Pro, собранные в Индии, скорее всего, будут экспортироваться на крупные рынки, такие как США, Европа и Ближний Восток, местное производство, как ожидается, будет наращиваться вскоре после запуска.
Ожидается, что другие партнеры Apple, включая Pegatron и Tata Group, также начнут производство iPhone 16 Pro в Индии.