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Опубликовано 22 августа 2024, 21:45
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«Собрано в Индии»: фото коробки iPhone 16 Pro подтвердило слухи

Китай на второй план?
Недавняя утечка информации подогрела слухи о том, что предстоящие модели Apple iPhone 16 Pro будут производиться в Индии, наряду с производством в Китае. На Weibo появилось изображение, на котором изображена коробка для iPhone 16 Pro с надписью: «Разработано Apple в Калифорнии. Собрано в Индии».
«Собрано в Индии»: фото коробки iPhone 16 Pro подтвердило слухи
© Ferra

Хотя подлинность — сомнительна, она согласуется с сообщениями о том, что Apple расширяет свое производство в Индии. Foxconn, основной производственный партнер Apple, по сообщениям, уже начал обучение рабочих на своем предприятии в штате Тамилнад для производства iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

«Собрано в Индии»: фото коробки iPhone 16 Pro подтвердило слухи
© 刹那数码

Этот шаг является важным для Apple, которая начала собирать iPhone в Индии в прошлом году с iPhone 15 и 15 Plus. В то время как первые партии iPhone 16 Pro, собранные в Индии, скорее всего, будут экспортироваться на крупные рынки, такие как США, Европа и Ближний Восток, местное производство, как ожидается, будет наращиваться вскоре после запуска.

Ожидается, что другие партнеры Apple, включая Pegatron и Tata Group, также начнут производство iPhone 16 Pro в Индии.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone 16
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#Китай
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#индия