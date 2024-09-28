Сомнительное достижение: спрос на iPhone 16 оказался слабейшим со времен iPhone 12

Отчет показывает значительное снижение времени ожидания по сравнению с предыдущими моделями: iPhone 16 Pro Max теперь имеет время ожидания 25,5 дней (по сравнению с 43,5), iPhone 16 Pro составляет 18,5 дней (ранее 32,5), а iPhone 16 и 16 Plus имеют время ожидания 9 и 7,9 дней, соответственно. Morgan Stanley отмечает, что текущее среднее время ожидания 14 дней является самым коротким за последние пять лет.

Интересно, что первые отзывы покупателей показывают, что многие переходят с более старых моделей в первую очередь ради увеличения времени работы и камеры, а не ради новых функций вроде Apple Intelligence.