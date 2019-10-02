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Сегодня 13:04
Специалисты назвали неожиданное преимущество камеры Xiaomi Mi 9
Они провели перетест камеры
Специалисты ресурса DxOMark недавно обновили методику тестирования камер смартфонов. Теперь проверяют качество съёмки в ночном режиме и возможности широкоугольных камер. Специалистам пришлось заново протестировать многие устройства в рейтинге. Коснулось это и Xiaomi Mi 9. И для него, смена методов оценки оказалась благом.
Xiaomi Mi 9 вышел в России ещё весной. Камера у устройства тройная с датчиками 48 Мп (f/1,75), 12 Мп (f/2,4) и 16 Мп (f/2,2, с широкоугольным объективом). После тестов по новой методике фотовозможности смартфона получили оценку на три балла выше, чем было раньше (115 против 112).
Выше всего специалисты оценили режим ночной съёмки Xiaomi Mi 9, который обычно является наиболее уязвимым местом у камер смартфонов. У флагмана китайцев же качество снимков получается достойным.
Однако широкоугольная камера Xiaomi Mi 9 разочаровала экспертов. По их мнению, снимки с неё недостаточно детализированы.
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