Специалисты назвали неожиданное преимущество камеры Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 вышел в России ещё весной. Камера у устройства тройная с датчиками 48 Мп (f/1,75), 12 Мп (f/2,4) и 16 Мп (f/2,2, с широкоугольным объективом). После тестов по новой методике фотовозможности смартфона получили оценку на три балла выше, чем было раньше (115 против 112).

Выше всего специалисты оценили режим ночной съёмки Xiaomi Mi 9, который обычно является наиболее уязвимым местом у камер смартфонов. У флагмана китайцев же качество снимков получается достойным.