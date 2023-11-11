Спутниковая связь в Android под большой угрозой: сделка Qualcomm и Iridium провалилась

Спутниковая связь в Android под большой угрозой: сделка Qualcomm и Iridium провалиласьХоть и не все так плохо
Сделка Qualcomm и Iridium по обеспечению спутниковой связи в Android провалилась . Qualcomm и Iridium прекратили сотрудничество, направленное на обеспечение спутниковой связи в телефонах на базе ОС Android. Цель сотрудничества, в рамках которого в январе была представлена платформа Snapdragon Satellite, заключалась в предоставлении спутниковой связи для передачи SMS и экстренных сообщений на смартфонах премиум-класса.
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Однако инициатива столкнулась с трудностями, поскольку производители смартфонов не стали интегрировать эту технологию в свои устройства, что побудило Qualcomm расторгнуть соглашение. Срыв партнерства - это неудача в обеспечении спутниковой связи на телефонах под управлением ОС Android, в отличие от успеха Apple в обеспечении спутниковой передачи экстренных сообщений на своих последних моделях iPhone.
Iridium, располагающая 66 низкоорбитальными спутниками, считает, что рынок телефонов со спутниковой связью имеет большой потенциал, и планирует сотрудничать с другими производителями комплектующих для смартфонов, чипмейкерами и разработчиками операционных систем. Другие компании, включая SpaceX и AT&T, также изучают возможности спутниковой связи.