Стало ясно, почему новый смартфон ASUS ломается пополам

Блогер Зак опубликовал (Zack) видео с разбором ASUS ROG Phone 5. Он снял крышку со смартфона и увидел кое-что необычное. У смартфона имеется пять отдельных внутренних сегментов. Батарея тут состоит из двух элементов, а печатных плат и вовсе три. У ASUS ROG Phone 5 нет структурной целостности, которая сделала бы его прочнее. Складывание пополам произошло именно в тех точках, где рамка корпуса наиболее уязвима.

Также Зак выяснил, что ROG Phone 5 получил довольно большую систему жидкостного охлаждения, но она не может сравниться с той, что используется в Sony Xperia Pro.