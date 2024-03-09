Starlink компании SpaceX впервые передал интернет напрямую на смартфон

Внутренние испытания, проведенные сотрудниками SpaceX в различных точках США, дали многообещающие результаты. В частности, сотовая система Starlink успешно передавала данные на немодифицированные телефоны таких крупных брендов, как Samsung, Apple и Google, используя спектр PCS G Block компании T-Mobile.

Испытания проводились в различных условиях, включая городские и сельские районы, в помещениях и на открытом воздухе, при ясном небе и даже под кронами деревьев. Особенно интригующим аспектом является способность системы устанавливать связь даже в помещениях, что превосходит первоначальные ожидания. Хотя SpaceX пока не разглашает технические подробности, они подтверждают, что передача данных происходила в пределах разрешенной FCC мощности, даже при наличии деревьев и при меньшем угле наклона спутника (25 градусов).

Получив одобрение FCC, SpaceX намерена запустить систему Starlink для клиентов T-Mobile уже в этом году. На начальном этапе основное внимание будет уделено обмену SMS-сообщениями через спутник, а в 2025 году начнутся звонки. Для поддержки этой услуги SpaceX планирует в ближайшие месяцы запустить специальную сеть из более чем 800 спутников «Direct to Cell».