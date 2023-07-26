Стоит ли покупать компактный флагманский смартфон Asus ZenFone 10

Стоит ли покупать компактный флагманский смартфон Asus ZenFone 10Вот какие у него достоинства и недостатки
Ведущий YouTube-канала Rozetked рассказал, чем на деле хорош и плох новый Asus ZenFone 10 и сможет ли он заменить Pixel 5.
В коробке вместе с Asus ZenFone 10 вы получите инструкцию, чехол, кабель, блок питания на 30 Вт. При этом в чёрном цвете смартфон быстро пачкается, поэтому лучше берите устройство другого цвета.
Доступно три варианта комплектации этого аппарата. Это 8/128 ГБ (можно купить только в чёрной расцветке), 8/256 ГБ (доступны зелёный, чёрный, белый, синий, красный цвета), 16/512 ГБ (есть в зелёном и чёрном цвете). И лучше всего брать версию с 16 ГБ оперативной памяти, так как с 8 ГБ смартфон начинает тормозить.
Как и на ZenFone 9, на 10-й версии стоит защита от влаги и пыли по стандарту IP68. Кроме того, у него есть разъём для наушников.
При этом не обошлось и без косяков. Например, виджетов на Asus ZenFone 10 мало и выглядят почти все они не очень. Кроме того, ZenFone запрещает передавать уведомления со смартфона на часы Huawei Watch 4 Pro, поскольку мобильное приложение для этих часов считается небезопасным. Наконец, Asus обещает всего два года полноценных обновлений и один год обновлений безопасности.
Частота обновления экрана у ZenFone 10 увеличилась до 144 Гц. Однако получить их можно только в определённых играх (и в каких именно - ведущий не нашёл). В целом дисплей у новинки отличный, яркости на солнце хватает.
Оснащён Asus ZenFone 10 мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2. В AnTuTu он набирает 1,5 миллиона баллов. В Genshin в локации Мондштадт вы сможете на максимальных настройках графики получить 55-59 к/с, при динамичных сценах - до 48-50 к/с. Редко встречаются в этой игре фризы, но также есть понижение FPS до 25 и умеренный нагрев. Call of Duty на максимальных настройках идёт со стабильными 60 к/с, в War Thunder - 60 к/с (с просадками до 45 к/с и трассировкой лучей) и 80 к/с и больше (без трассировки лучей).
Качество фотографий стало однозначно лучше в сравнении с предшественником. Основной сенсор имеет у Asus ZenFone 10 разрешение 50 МП. При этом стабилизация видео есть только в Full HD. Снимки на основную камеру днём временами получаются очень хорошими, но телефон при создании фото довольно долго «думает». При плохом освещении снимки фотографии выходят посредственные.
Вытягивает телефон при этом 7-8 часов экрана. При активном пользовании его хватит на 1,5 дня. До 100% заряжается ZenFone 10 примерно за 1 час 20 минут.
Вывод
Стоит ли брать Asus ZenFone 10? Если сейчас у вас уже есть ZenFone 9, то вы разницы не почувствуете вообще. Есть смысл переходить на 10-ю версию с 9-й только в случае, если вы хотите обновление по камерам и если вам нужна беспроводная зарядка.