Стоит ли покупать компактный флагманский смартфон Asus ZenFone 10

В коробке вместе с Asus ZenFone 10 вы получите инструкцию, чехол, кабель, блок питания на 30 Вт. При этом в чёрном цвете смартфон быстро пачкается, поэтому лучше берите устройство другого цвета.

Доступно три варианта комплектации этого аппарата. Это 8/128 ГБ (можно купить только в чёрной расцветке), 8/256 ГБ (доступны зелёный, чёрный, белый, синий, красный цвета), 16/512 ГБ (есть в зелёном и чёрном цвете). И лучше всего брать версию с 16 ГБ оперативной памяти, так как с 8 ГБ смартфон начинает тормозить.

Как и на ZenFone 9, на 10-й версии стоит защита от влаги и пыли по стандарту IP68. Кроме того, у него есть разъём для наушников.