Таким будет новый флагман Asus Zenfone 10. Крупная утечка

Сообщается, что Zenfone 10 оснащён 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что является серьёзным обновлением по сравнению с 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем Zenfone 9. Что касается аппаратного обеспечения, то у новинки будет не менее 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ/512 ГБ хранилища.

Кроме того, Zenfone 10 будет питаться от большой батареи ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. У Zenfone 9 был аккумулятор на 4300 мАч. В системе камер у новинки может быть установлен 200-Мп сенсор.

Наконец, Zenfone 10 будет поставляться с Android 13 на борту.