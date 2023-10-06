Тестовое производство iPhone 16 начнётся уже в декабре 2023 года

По данным инсайдера, купертиновцы уже начали работу над новым устройством. Компания создала линию для сборки образцов в китайском городе Чэнду. Ожидается, что производство инженерных прототипов начнётся в декабре этого года.

Отметим, что на данный момент у iPhone 15 достаточно смешанные отзывы. Всё из-за отсутствия значительных инноваций и проблем с перегревом.

Однако ожидается, что iPhone 16 принесёт множество нововведений. Эта серия будет включать в себя четыре модели: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Основное новшество — это безрамочный дизайн, который сделает экран ещё более привлекательным.

Также сообщается, что iPhone 16 будет легче и тоньше благодаря новым материалам. В плане технических характеристик новинка будет работать на процессоре серии Apple A следующего поколения. Кроме того, девайс получит более тонкие печатные платы, что может сделать его ещё более компактным.