Тестовое производство iPhone 16 начнётся уже в декабре 2023 года

Тестовое производство iPhone 16 начнётся уже в декабре 2023 годаА ведь прошло всего-ничего после релиза актуальной модели
Сразу после запуска серии iPhone 15 в Сети появились слухи о следующем флагмане Apple — iPhone 16.
По данным инсайдера, купертиновцы уже начали работу над новым устройством. Компания создала линию для сборки образцов в китайском городе Чэнду. Ожидается, что производство инженерных прототипов начнётся в декабре этого года.
Отметим, что на данный момент у iPhone 15 достаточно смешанные отзывы. Всё из-за отсутствия значительных инноваций и проблем с перегревом.
Однако ожидается, что iPhone 16 принесёт множество нововведений. Эта серия будет включать в себя четыре модели: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Основное новшество — это безрамочный дизайн, который сделает экран ещё более привлекательным.
Также сообщается, что iPhone 16 будет легче и тоньше благодаря новым материалам. В плане технических характеристик новинка будет работать на процессоре серии Apple A следующего поколения. Кроме того, девайс получит более тонкие печатные платы, что может сделать его ещё более компактным.