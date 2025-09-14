Тончайшие iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Edge сравнили

Экран у Galaxy больше — 6,7 дюйма против 6,5 у iPhone, с более высокой плотностью пикселей (513 против 460 ppi). Оба поддерживают 120 Гц, HDR10 и LTPO OLED. iPhone может похвастаться пиковой яркостью 3000 нит и антибликовым покрытием, у Galaxy — 2600 нит и меньше вырез под фронтальную камеру.

Производительность обеспечивают топовые чипы — Apple A19 Pro и Snapdragon 8 Gen Elite. У Galaxy есть система охлаждения с паровой камерой, у iPhone нет. Оба имеют 12 ГБ оперативной памяти, iPhone поддерживает до 1 ТБ хранилища, Galaxy — до 512 ГБ.

Камеры сильнее у Galaxy: 200 МП основная с ультрашироким модулем, запись до 8K, у iPhone 48 МП основная и 18 МП фронтальная, видео до 4K 60fps.