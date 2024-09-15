У iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max оказался одинаковый объем оперативной памяти

Увеличение объема оперативной памяти в первую очередь направлено на поддержку Apple Intelligence. Сруджи, старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям, подчеркнул, что увеличение объема оперативной памяти принесет значительную пользу различным приложениям, помимо ИИ, включая игры.

Сруджи подчеркнул, что однопоточные и эффективные ядра Apple Silicon являются «лидерами отрасли» и «тщательно сбалансированы для удовлетворения требований устройства без излишнего энергопотребления и тепловой нагрузки».

В интервью подробно рассматриваются технические решения и философия дизайна Apple, с ним вы можете ознакомиться в источнике.