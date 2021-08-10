У рекордно быстрого смартфона ASUS ROG выйдет ещё более мощная версия

Телефоны
Сегодня в 17:35
У рекордно быстрого смартфона ASUS ROG выйдет ещё более мощная версияНа новом процессоре
В багаже у ASUS есть игровой смартфон ROG Phone 5. Он работает на процессоре Snapdragon 888. Теперь появились слухи, что может выйти его более мощная версия на Snapdragon 888 Plus.
Ожидается, что ASUS выпустит модель ROG Phone 5s 5G. Во многом она будет похожа на предыдущую. То есть у смартфона будут аккумулятор на 6000 мАч, OLED-экран частотой обновления 144 Гц и поддержка 65-Вт зарядки.
Чем ROG Phone 5s 5G будет отличаться, так это скоростью работы. Под «капотом» у него будет скрываться более мощный Snapdragon 888 Plus.
Пока неясно, какой будет цена устройства. Оригинальный ASUS ROG Phone 5 стоит больших денег, особенно если речь идёт о версиях с большим объёмом памяти. Зато этот смартфон стал рекордсменом теста производительности Master Lu.