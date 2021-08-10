У рекордно быстрого смартфона ASUS ROG выйдет ещё более мощная версия

Ожидается, что ASUS выпустит модель ROG Phone 5s 5G. Во многом она будет похожа на предыдущую. То есть у смартфона будут аккумулятор на 6000 мАч, OLED-экран частотой обновления 144 Гц и поддержка 65-Вт зарядки.

Чем ROG Phone 5s 5G будет отличаться, так это скоростью работы. Под «капотом» у него будет скрываться более мощный Snapdragon 888 Plus.

Пока неясно, какой будет цена устройства. Оригинальный ASUS ROG Phone 5 стоит больших денег, особенно если речь идёт о версиях с большим объёмом памяти. Зато этот смартфон стал рекордсменом теста производительности Master Lu.