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19:32, 05 декабря 2022
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Умелец создал iPhone 14 Pro Max с физическим слотом под сим-карту вместо eSIM

Повторять не следует

Все модели iPhone 14, продаваемые в США, не поддерживают физические SIM-карты. В них можно использовать только eSIM. Не все согласны с тем, что это удобно. Поэтому энтузиаст взял iPhone 14 Pro Max и модифицировал его так, чтобы он смог использовать физическую SIM-карту.

Умелец создал iPhone 14 Pro Max с физическим слотом под сим-карту вместо eSIM

Фото: Unsplash

Моддер утверждает, что логическая плата iPhone 14 Pro Max не будет повреждена в процессе замены, но это не значит, что вы должны пытаться это сделать самостоятельно. Энтузиаст установил гибкую плату SIM, которая сможет обнаруживать физические симки.

Моддер показал, что всё работает: SIM-карта обнаруживается iPhone 14 Pro Max. Однако непонятно, будет ли всё в порядке после выхода очередной прошивки, например.

Источник:Wccftech
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