Умелец создал iPhone 14 Pro Max с физическим слотом под сим-карту вместо eSIM

Моддер утверждает, что логическая плата iPhone 14 Pro Max не будет повреждена в процессе замены, но это не значит, что вы должны пытаться это сделать самостоятельно. Энтузиаст установил гибкую плату SIM, которая сможет обнаруживать физические симки.

Моддер показал, что всё работает: SIM-карта обнаруживается iPhone 14 Pro Max. Однако непонятно, будет ли всё в порядке после выхода очередной прошивки, например.