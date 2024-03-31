Утечка фото чехла для iPhone 16 подтвердила отход от квадратного модуля камер

Опубликовано 31 марта 2024, 23:37
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Утечка фото чехла для iPhone 16 подтвердила отход от квадратного модуля камерПривет, iPhone X
В этом году линейка iPhone может претерпеть изменения в дизайне, если верить утечкам чехлов для iPhone 16 и 16 Plus. Фирменный квадратный модуль камеры, который определял iPhone на протяжении последних лет, похоже, получит дизайн, напоминающий iPhone X.
Изображения, просочившиеся в сеть, показывают корпуса с модулем камеры в форме таблетки на задней панели, что контрастирует с нынешним квадратным форматом. Хотя возвращение вертикального расположения камеры может быть связано со слухами о возможности записи «пространственного видео», некоторые фанаты выражают скептицизм.
Модуль камеры iPhone X был значительно меньше, чем у нынешних камер iPhone. Это вызвало вопросы о том, как более крупные датчики будут использоваться в новом дизайне. Многие опасаются, что он может напоминать «бюджетный Android-телефон, а не премиальный iPhone».