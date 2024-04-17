Утечка характеристик камеры iPhone 16 Pro: те же щи, но погуще

Улучшенная ультраширокая камера.

iPhone 16 Pro, скорее всего, будет оснащен значительно улучшенной 48-мегапиксельной ультраширокой камерой, которая заменит нынешний 12-мегапиксельный сенсор. Это позволит получать более четкие изображения с детализацией, особенно в условиях недостаточной освещенности. Это обновление также может значительно улучшить запись «пространственного видео» для VR-щлема Apple, потенциально позволяя снимать в разрешении 4K, что является скачком по сравнению с текущим пределом 1080p.

Расширенные возможности масштабирования.

Ожидается, что iPhone 16 Pro и Pro Max унаследуют 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум iPhone 15 Pro Max. Есть еще один слух, намекающий на «сверхдлиннофокусную комбинацию», эксклюзивную для Pro Max, потенциально предлагающую еще больший оптический зум.

Антибликовое покрытие объектива.

Проблема бликов объектива при ярком освещении, которая часто беспокоит фотографов, работающих с iPhone, наконец-то будет решена. Сообщается, что Apple тестирует новое ALD-покрытие для объективов камеры iPhone 16 Pro. Эта антибликовая технология призвана свести к минимуму внутренние отражения.

Модернизированный сенсор основной камеры.

По слухам, iPhone 16 также может похвастаться сенсором основной камеры Sony нового поколения с революционным стековым дизайном. Эта технология отделяет светозахватывающие фотодиоды от пиксельных транзисторов, что позволяет использовать значительно больше фотодиодов при том же размере пикселя. Это позволяет улучшить работу камеры в условиях низкой освещенности, улавливать больше света и снижать уровень шума, обеспечивая лучшее качество снимков. Однако, этот обновленный сенсор может быть эксклюзивным для iPhone 16 Pro Max.