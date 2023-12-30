Утечка по Samsung Galaxy S24 раскрыла еще одно подражание смартфонам Pixel

@MysteryLupin обнаружил то, что похоже, является маркетинговым материалом, демонстрирующим несколько ключевых трюков ИИ. Live Translate использует умные способности устройства для расшифровки иностранных телефонных звонков в режиме реального времени. Для зыбких снимков при слабом освещении есть функция Nightography Zoom, использующая ИИ для очистки зернистости с крупных планов.

Но самым интригующим открытием является так называемое «Генеративное редактирование». Она до жути похожа на «Волшебный ластик» от Google, позволяющий стирать или перемещать объекты на фотографиях. Однако, несмотря на наличие искусственного интеллекта в Snapdragon 8 Gen 3, Samsung по-прежнему требует подключения к Интернету, как и Google.

Пометьте свои календари: по слухам, презентация Samsung состоится 17 января.