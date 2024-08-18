Утечки об iPhone 16 собрали в одной статье

Внешне iPhone 16 Pro, по слухам, получит обновленный модуль камеры с вертикальным расположением, отказавшись от диагонального расположения, которое было характерно для последних моделей. Ожидается, что это изменение будет сопровождаться новой кнопкой камеры.

Также ожидается, что дисплеи моделей iPhone 16 Pro будут больше, чем у их предшественников: у Pro они увеличатся до 6,3 дюйма, а у Pro Max — до 6,9 дюйма.

Что касается производительности, все модели iPhone 16, как ожидается, будут использовать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence на устройстве, включая резюмирование ИИ и другие инструменты для написания текстов. Однако эти усовершенствованные функции ИИ могут появиться лишь с iOS 18.1 в октябре, а не в iOS 18.

Также рассматривается вопрос об улучшении срока службы аккумулятора: ходят слухи об увеличении плотности и возможных новых технологиях склеивания для более простой замены батареи.