Уже началась разработка первых Android-смартфонов с фотокнопкой как у iPhone 16

Об этом стало известно после того, как местный инсайдер опубликовал чертежи нового устройства.

Президент Nubia, Ни Фей, подтвердил эту информацию, добавив, что новинка предложит не только фотокнопку, но и значительно улучшенную камеру с новыми функциями, которые удивят пользователей.

Помимо этого, Z70 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 4 и экраном с разрешением 1.5K, который скрывает фронтальную камеру под дисплеем.

Ожидается, что новинка будет представлена в ноябре 2024 года.