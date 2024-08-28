В Forbes рассказали, почему не стоит торопиться с покупкой iPhone 16 Pro

В то время как iPhone 16 Pro будет включать такие обновления, как новый телеобъектив с тетрапризмой и оптическим пятикратным зумом, большинство возможностей генеративного ИИ потребуют обновления программного обеспечения, которое не будет доступно на старте продаж. Для тех, у кого есть iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, лучшей стратегией может стать ожидание: эти модели, оснащенные чипсетом A17 Pro, вполне способны работать с ИИ Apple, как только оно будет выпущено, пишет Forbes.

Кроме того, когда iPhone 16 Pro появится на рынке, цены на iPhone 15 Pro снизятся, что сделает его более доступным вариантом с дополнительным преимуществом работы функций ИИ без необходимости тратить больше денег.