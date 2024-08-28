В Forbes рассказали, почему не стоит торопиться с покупкой iPhone 16 Pro

Опубликовано 28 августа 2024, 17:251 мин.
В Forbes рассказали, почему не стоит торопиться с покупкой iPhone 16 ProЧто вам нужно знать
Пока Apple готовится к запуску iPhone 16 Pro, многие задаются вопросом, стоит ли обновлять его или лучше остаться на/выбрать iPhone 15 Pro. У редактора Forbes есть пару советов. Так, iPhone 16 Pro станет первым шагом Apple к генеративному ИИ с Apple Intelligence, но полное развертывание этих функций не произойдет до 2024 года.
В то время как iPhone 16 Pro будет включать такие обновления, как новый телеобъектив с тетрапризмой и оптическим пятикратным зумом, большинство возможностей генеративного ИИ потребуют обновления программного обеспечения, которое не будет доступно на старте продаж. Для тех, у кого есть iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, лучшей стратегией может стать ожидание: эти модели, оснащенные чипсетом A17 Pro, вполне способны работать с ИИ Apple, как только оно будет выпущено, пишет Forbes.
Кроме того, когда iPhone 16 Pro появится на рынке, цены на iPhone 15 Pro снизятся, что сделает его более доступным вариантом с дополнительным преимуществом работы функций ИИ без необходимости тратить больше денег.