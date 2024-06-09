В iPhone 16 появится более емкий аккумулятор: что стало известно

И улучшенным теплоотводом

Недавняя утечка информации от инсайдеры Majin Bu показала, что iPhone 16 получит значительное обновление аккумулятора. На изображениях видно, что батарея заключена в металлический корпус, а не в традиционную упаковку из мягкой фольги, что свидетельствует о переходе к «улучшенной долговечности и теплоотдаче», пишут СМИ.