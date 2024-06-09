В iPhone 16 появится более емкий аккумулятор: что стало известно

Опубликовано 09 июня 2024, 19:51
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В iPhone 16 появится более емкий аккумулятор: что стало известноИ улучшенным теплоотводом
Недавняя утечка информации от инсайдеры Majin Bu показала, что iPhone 16 получит значительное обновление аккумулятора. На изображениях видно, что батарея заключена в металлический корпус, а не в традиционную упаковку из мягкой фольги, что свидетельствует о переходе к «улучшенной долговечности и теплоотдаче», пишут СМИ.
Ожидается, что металлический корпус улучшит теплоотвод, устранив проблемы с перегревом, о которых сообщалось в iPhone 15. Аккумулятор iPhone 16 сохранил свою привычную форму, но может похвастаться более высокой емкостью — 3 597 мАч, по сравнению с 3 349 мАч у iPhone 15.
Хотя точные причины возврата к жесткому корпусу остаются неясными, потенциальные преимущества в области терморегулирования и долговечности аккумулятора выглядят многообещающе, отмечают эксперты.
iPhone 16 будет немного тяжелее, чем iPhone 15 весом 171 г, но повышенная производительность аккумулятора и безопасность могут оправдать этот недостаток.