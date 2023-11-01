В iPhone 16 появится сенсорная кнопка неизвестно для чего

Информацию об этом предоставил Instant Digital, ресурс, который ранее славился достоверностью своих утечек о продукции Apple. Однако на этот раз детали функционала новой кнопки остаются тайной.

По предварительным данным, в модели iPhone 16 Pro кнопка действия трансформируется в сенсорную и будет располагаться вровень с корпусом телефона, в то время как кнопки питания и регулировки громкости останутся прежними.

Это изменение внешнего вида также повлечет за собой перестановки внутри устройства: антенну, по словам Instant Digital, переместят с правой стороны на левую, а сама Capture Button, скорее всего, окажется под кнопкой питания.

Таким образом, Apple вновь удивляет своих поклонников, добавляя в свои устройства новые элементы, цель которых, напомним, пока что остается загадкой. Возможно, компания готовит что-то особенное, что станет ясно только после официального релиза iPhone 16.