В iPhone 16 Pro и 16 Pro Max камеры будут выпирать еще сильнее

Согласно его информации, из-за различных улучшений камеры их толщина увеличится до 3.9 мм.

Конкретные характеристики сенсоров камер пока не раскрываются, но ожидается, что радикальных изменений не будет.

Ранее Ice Universe также сообщил, что iPhone 16 Pro Max получит дисплей с рекордно узкой рамкой в 1.15 мм, в то время как у iPhone 16 Pro эта рамка составит 1.2 мм.