В iPhone 16 Pro и 16 Pro Max камеры будут выпирать еще сильнее

Опубликовано 10 июня 2024, 07:01
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В iPhone 16 Pro и 16 Pro Max камеры будут выпирать еще сильнееЧто не может не огорчать
Аналитик под ником Ice Universe рассказал, что камеры новых iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут выступать еще сильнее, чем у их предшественников из серии iPhone 15.
Согласно его информации, из-за различных улучшений камеры их толщина увеличится до 3.9 мм.
Конкретные характеристики сенсоров камер пока не раскрываются, но ожидается, что радикальных изменений не будет.
Ранее Ice Universe также сообщил, что iPhone 16 Pro Max получит дисплей с рекордно узкой рамкой в 1.15 мм, в то время как у iPhone 16 Pro эта рамка составит 1.2 мм.
У базовых моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus рамки будут еще толще — 2.0497 и 2.0599 мм соответственно.
Все модели iPhone 16 сохранят вырез Dynamic Island, от которого планируется избавиться только в поколении iPhone 17, ожидаемого в 2025 году.
Премьера новой линейки ожидается в сентябре 2024 года.