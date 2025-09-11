В iPhone 17 наконец исправили опасное мерцание OLED-экранов

Согласно СМИ, iPhone 17 позволит отключать PWM через настройки, что должно сделать экран более комфортным для чувствительных пользователей. Новая опция будет доступна во всей линейке iPhone 17.

Почему функция появилась только в iPhone 17, пока непонятно. Возможно, это связано с новыми процессорами A19 и A19 Pro, которые дают больше возможностей для управления дисплеем.