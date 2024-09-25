В каких случаях стоит переплачивать за Pro-версии iPhone 16

Базовые модели, такие как iPhone 16 и 16 Plus, не отличаются высокой производительностью и функционалом. По словам главного редактора портала Ferra Евгения Харитонова, новые смартфоны всё больше напоминают «пробники», не имея ключевых функций, доступных у конкурентов. Основной проблемой остаётся отсутствие инноваций и значительных улучшений по сравнению с предыдущими моделями.

В то время как Pro-версии iPhone 16 оснащены чипсетом A18 Pro и улучшенной камерой, базовые модели всё ещё остаются с ограничениями. Pro-версии имеют увеличенные дисплеи и поддерживают высококачественную съемку, но, как отметил Евгений Харитонов, владельцы iPhone 13 и 14, скорее всего, будут заинтересованы в обновлении.