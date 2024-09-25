В каких случаях стоит переплачивать за Pro-версии iPhone 16

В каких случаях стоит переплачивать за Pro-версии iPhone 16Краткий обзор возможностей и недостатков новых смартфонов
Базовые модели, такие как iPhone 16 и 16 Plus, не отличаются высокой производительностью и функционалом. По словам главного редактора портала Ferra Евгения Харитонова, новые смартфоны всё больше напоминают «пробники», не имея ключевых функций, доступных у конкурентов. Основной проблемой остаётся отсутствие инноваций и значительных улучшений по сравнению с предыдущими моделями.
В то время как Pro-версии iPhone 16 оснащены чипсетом A18 Pro и улучшенной камерой, базовые модели всё ещё остаются с ограничениями. Pro-версии имеют увеличенные дисплеи и поддерживают высококачественную съемку, но, как отметил Евгений Харитонов, владельцы iPhone 13 и 14, скорее всего, будут заинтересованы в обновлении.
Однако старый принцип — обновлять iPhone «через поколение», раз в два года либо еще реже — соблюдается большинством владельцев гаджетов Apple. Владельцы iPhone 13-го и 14-го поколений с изношенными аккумуляторами и упавшей после нескольких лет производительностью потянутся в магазины.
Первые дни продаж показали высокий интерес к Pro-моделям, особенно к iPhone 16 Pro Max с максимальным объемом памяти. Пресс-служба restore сообщила, что количество предзаказов на новые устройства вдвое превышает прошлогодние показатели.
Несмотря на всё это, есть и проблемы: недостаток инноваций и случаи перегрева при высоких нагрузках. Евгений Харитонов также подчеркнул, что цена на Pro-версии может отпугнуть потенциальных покупателей, несмотря на то, что реальная производительность нового устройства незначительно возросла.
Революционных функций в новых моделях нет, а их реальная производительность незначительно выросла в сравнении с iPhone 15. Pro-версия стоит слишком дорого с учетом всех ограничений и подойдет лишь тем, кто уже давно не обновлял свой телефон и при этом готов заплатить от 150 тыс. рублей и выше.