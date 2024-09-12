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Опубликовано 12 сентября 2024, 08:49
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В каких странах самый дешевый iPhone 16

Нет, США не в топе
Свежее исследование, основанное на ценах iPhone 16 в различных странах, выявило самые дешевые и самые дорогие места для покупки новинки.
В каких странах самый дешевый iPhone 16
© Android Authority

На данный момент самой дешевой локацией является Китай, где iPhone 16 можно приобрести за $842. В Японии смартфон стоит $877, что также близко к цене в США, где с учетом налогов он обойдется в $879.

Страны Юго-Восточной Азии, такие как Гонконг и Таиланд, также предлагают относительно низкие цены на устройство, начиная с $885.

Тем временем, в некоторых европейских странах, таких как Польша, Франция и Германия, цены превышают $1000. Самые высокие цены на iPhone 16 зафиксированы в Турции, где смартфон стоит $1909, что более чем в два раза дороже, чем в Китае.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
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