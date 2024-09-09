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Опубликовано 09 сентября 2024, 18:00
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В Китае показали замену неудачным чехлам Apple для iPhone 16

Не было чувства премиальности
Недавние утечки в соцсетях говорят о том, что Apple, возможно, заменит свои спорные чехлы FineWoven новой линией чехлов с выходом iPhone 16. Представленные в прошлом году, чехлы FineWoven подверглись критике за отсутствие ощущения «премиальности», восприимчивость к царапинам и высокую цену в $ 59.
В Китае показали замену неудачным чехлам Apple для iPhone 16
© Ferra

Фото показали шесть потенциальных новых цветов для этих чехлов:

  • Черный

  • Синий

- Темно-фиолетовый

  • Зеленый

  • Светло-серый

  • Тауп

В Китае показали замену неудачным чехлам Apple для iPhone 16

© @MajinBuOfficial

В новых цветовых решениях есть некоторые изменения по сравнению с предыдущей линейкой FineWoven. Синий и фиолетовый оттенки, например, стали более темными.

В Китае показали замену неудачным чехлам Apple для iPhone 16

© @MajinBuOfficial

Интересно, что на одном из изображений упаковки эти чехлы помечены как «кожаные», что вызывает вопросы. В прошлом году Apple отказалась от использования кожи по экологическим соображениям, поэтому маловероятно, что они вернулись к натуральной коже. Более правдоподобно, что в новых чехлах будет использован материал из искусственной кожи.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#чехол
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#iPhone 16