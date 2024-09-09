В Китае показали замену неудачным чехлам Apple для iPhone 16

Опубликовано 09 сентября 2024, 18:001 мин.
В Китае показали замену неудачным чехлам Apple для iPhone 16Не было чувства премиальности
Недавние утечки в соцсетях говорят о том, что Apple, возможно, заменит свои спорные чехлы FineWoven новой линией чехлов с выходом iPhone 16. Представленные в прошлом году, чехлы FineWoven подверглись критике за отсутствие ощущения «премиальности», восприимчивость к царапинам и высокую цену в $ 59.
Фото показали шесть потенциальных новых цветов для этих чехлов:
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Черный
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Синий
- Темно-фиолетовый
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Зеленый
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Светло-серый
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Тауп
В новых цветовых решениях есть некоторые изменения по сравнению с предыдущей линейкой FineWoven. Синий и фиолетовый оттенки, например, стали более темными.
Интересно, что на одном из изображений упаковки эти чехлы помечены как «кожаные», что вызывает вопросы. В прошлом году Apple отказалась от использования кожи по экологическим соображениям, поэтому маловероятно, что они вернулись к натуральной коже. Более правдоподобно, что в новых чехлах будет использован материал из искусственной кожи.