В Китае показали замену неудачным чехлам Apple для iPhone 16

Интересно, что на одном из изображений упаковки эти чехлы помечены как «кожаные», что вызывает вопросы. В прошлом году Apple отказалась от использования кожи по экологическим соображениям, поэтому маловероятно, что они вернулись к натуральной коже. Более правдоподобно, что в новых чехлах будет использован материал из искусственной кожи.