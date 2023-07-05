В Минпромторге запретили пользоваться iPhone

Директива, изданная замминистра Василием Осьмаковым, прямо запрещает использовать мобильные устройства Apple для служебной деятельности. Контроль за исполнением приказа будет возложен на замминистра Василия Шпака.

Представитель министерства подчеркнул, что решение было принято после получения информации от ФСБ ранее этим летом, свидетельствующей о том, что Apple активно сотрудничает с американскими спецслужбами, включая Агентство национальной безопасности (АНБ).

Ограничение на использование iPhone коснется и подведомственных министерству организаций.

Конечно, не по этой причине, но ранее стало известно, что в России начали дешеветь модели линейки iPhone 14. Больше всего снизились цены на iPhone 14 Plus и Pro.