В новом флагмане ASUS будут сразу две камеры на 48 Мп

Источник также показал скриншот из базы данных AnTuTu с перечислением характеристик смартфона. Судя по изображению, аппарат, обозначенный индексом ASUS_I01WD, будет работать на мощном Snapdragon 855 от Qualcomm. Оперативная память смартфона равна 6 ГБ, а флеш-память — 128 ГБ. Результаты теста AnTuTu показывают 363 172 балла.

Информации о двух камерах на 48 Мп на скриншоте нет, но источник пишет об этом в тексте. Напомним, на днях в сети появились рекламные фото ASUS Zenfone 6, на которых видно, что экран смартфона не имеет вырезов под фронтальную камеру. А это значит, что 48-мегапиксельный датчик скрывается под дисплеем устройства.