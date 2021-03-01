В новом смартфоне ASUS будет больше оперативной памяти, чем во многих ноутбуках

10 марта должна состояться презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 5. И, похоже, аппарат будет очень интересным. Новинка уже засветилась в банчмарке Geekbench, и показала, что оснащена 18 ГБ оперативной памяти. Если это правда, ASUS ROG Phone 5 будет первым смартфоном с таким объёмом RAM.