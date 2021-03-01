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В новом смартфоне ASUS будет больше оперативной памяти, чем во многих ноутбуках
18 ГБ!
10 марта должна состояться презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 5. И, похоже, аппарат будет очень интересным. Новинка уже засветилась в банчмарке Geekbench, и показала, что оснащена 18 ГБ оперативной памяти. Если это правда, ASUS ROG Phone 5 будет первым смартфоном с таким объёмом RAM.
Согласно данным Geekbench, ASUS ROG Phone 5 с модельным номером ASUS_I005DB получит 18 ГБ оперативной памяти. Его предшественник — ASUS ROG Phone 3 — стал первым смартфоном в 16 ГБ RAM. Поэтому неудивительно, что новинка продолжит традиции.
Также благодаря Geekbench 5 стали известны результаты одноядерного и мультиядерного теста устройства. ASUS ROG Phone 5 набрал 1113 и 3468 баллов соответственно. Смартфон будет работать под управлением Android 11 из коробки.