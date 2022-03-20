В ОАЭ представили новые Honor X7, X8 и X9 5G

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В ОАЭ представили новые Honor X7, X8 и X9 5GСекрет в том, что эти смартфоны уже продаются в Китае, но под другим названием
Недавно компания Honor провела частное мероприятие в ОАЭ, посвященное анонсу серии Honor X, продемонстрировав дизайн Honor X7, Honor X8 и Honor X9 5G.
Хотя все три модели носят новое имя "X" в семействе Honor, все три модели на самом деле являются переделанными устройствами, которые были запущены в течение последних 3 месяцев в Китае, но серия X оснащена сервисами Google и представлена как "глобальная версия".
Ранее пециалисты DxoMark протестировали смартфон HONOR Magic4 Ultimate и пришли к выводу, что его камера — лучшая. Они объяснили свой выбор тем, что Magic4 Ultimate демонстрирует лучшую производительность практически в любом режиме съёмки и при любом освещении. Устройство заняло первое место в рейтинге, получив 146 баллов. Это на два балла больше, чем у предыдущего лидера — Huawei P50 Pro.
Источник:Gizmochina
Автор:Максим МногословныйТеги:
#ОАЭ