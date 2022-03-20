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В ОАЭ представили новые Honor X7, X8 и X9 5G

Секрет в том, что эти смартфоны уже продаются в Китае, но под другим названием

Недавно компания Honor провела частное мероприятие в ОАЭ, посвященное анонсу серии Honor X, продемонстрировав дизайн Honor X7, Honor X8 и Honor X9 5G.