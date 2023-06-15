В полку «взрывных» смартфонов прибыло: на этот раз отличился Vivo

15:00, 15 июня 2023
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В полку «взрывных» смартфонов прибыло: на этот раз отличился VivoОн успел «забрать с собой» близлежащие предметы
Владелец смартфона Vivo из Индии сообщил, что его устройство Vivo Y22 взорвалось и загорелось в его комнате всего через 1,5 месяца после покупки. В результате инцидента были повреждены еще и окружающие смартфон предметы.
Владелец поделился в Twitter видео, на котором видны обугленные останки телефона и предметы, пострадавшие от огня. Компания Vivo, производитель смартфонов, быстро отреагировала на твит, выразив готовность помочь пострадавшему человеку.
Этот инцидент произошел после аналогичных случаев в июне и мае. В первом случае жертвой стал Redmi Note 10 Pro, взорвавшийся, находясь на зарядке, а до этого, в мае, смартфон OnePlus Nord 2T, как сообщается, взорвался всего через шесть дней после покупки и он тоже находился на зарядке.