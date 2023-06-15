В полку «взрывных» смартфонов прибыло: на этот раз отличился Vivo

Владелец поделился в Twitter видео, на котором видны обугленные останки телефона и предметы, пострадавшие от огня. Компания Vivo, производитель смартфонов, быстро отреагировала на твит, выразив готовность помочь пострадавшему человеку.

Этот инцидент произошел после аналогичных случаев в июне и мае. В первом случае жертвой стал Redmi Note 10 Pro, взорвавшийся, находясь на зарядке, а до этого, в мае, смартфон OnePlus Nord 2T, как сообщается, взорвался всего через шесть дней после покупки и он тоже находился на зарядке.