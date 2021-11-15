В России начались продажи экстремально быстрого игрового смартфона ASUS ROG

Сама ASUS называет смартфон самым мощным устройством в линейке ROG Phone 5. В России он стоит 99 990 рублей. Его можно предзаказать в официальном интернет-магазине ASUS. Первые покупатели получат внешний кулер Aeroactive Cooler 5 в подарок.

Напомним, в максимальной конфигурации смартфон оснащается 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. 16 ГБ. Устройство получило AMOLED-экран частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и частотой опроса сенсорного интерфейса 360 Гц. Также имеются ультразвуковые сенсоры с поддержкой двойных жестов. Есть и эксклюзивные визуальные темы для персонализации смартфона.