В России пригодится: фирменный чехол для Galaxy S23 Ultra будет иметь слот под банковскую карту

В России пригодится: фирменный чехол для Galaxy S23 Ultra будет иметь слот под банковскую картуЖдем 1 февраля, когда смартфоны представят официально
Известный инсайдер Эван Бласс поделился изображениями официальных чехлов для будущих флагманов Samsung Galaxy S23 Ultra. В них будет отдельный слот под банковскую карту, что станет подспорьем для российских пользователей.
Фото: PhoneArena
Фирменные чехлы Samsung будут похожи на чехлы для прошлогодних флагманов. Чехол Smart Clear View Cover для S23 Ultra получит как минимум 4 цветовых варианта: Cotton Flower, Phantom Black, Botanic Green и Misty Lilac (бежевый, черный, зеленый и светло-розовый).
Ранее Ice Universe наглядно показал, как различается дизайн Samsung Galaxy S23 Ultra и S22 Ultra: средняя рамка расширена, а боковая кнопка сдвинута вниз и расширена. Также у Galaxy S23 Ultra будут более массивные модули камер. В остальном особых различий нет.