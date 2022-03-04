В сеть попали рендеры новых смартфонов и смарт-часов Xiaomi

В сеть попали рендеры новых смартфонов и смарт-часов XiaomiА также немного о технических характеристиках
Издание не поделилось никакой информацией о технических характеристиках смарт-часов. Судя по всему, это новый вариант Xiaomi Watch S1, который был анонсирован вместе с линейкой Xiaomi 12 в Китае.
Просочившийся рендер показывает, что Watch S1 Active будут иметь дизайн с дисплеем круглой формы, металлическим корпусом с двумя кнопками и силиконовым ремешком. На ободке устройства нанесены надписи Home, Sport, Outdoor и Active. На левой стороне устройства могут располагаться еще две кнопки, но на просочившемся рендере они отсутствуют. Watch S1 Active будут представлены в таких цветах, как черный, синий и белый.
Выше показаны просочившиеся в прессу рендеры Xiaomi 12, 12X и 12 Pro. Как можно видеть, трио будет поставляться в темно-сером, синем и розовом цветах. Последние сообщения показали, что Xiaomi 12X и Xiaomi 12 будут доступны в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Xiaomi 12 Pro, вероятно, будет представлен в двух конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти.