В сеть попали рендеры новых смартфонов и смарт-часов Xiaomi

Просочившийся рендер показывает, что Watch S1 Active будут иметь дизайн с дисплеем круглой формы, металлическим корпусом с двумя кнопками и силиконовым ремешком. На ободке устройства нанесены надписи Home, Sport, Outdoor и Active. На левой стороне устройства могут располагаться еще две кнопки, но на просочившемся рендере они отсутствуют. Watch S1 Active будут представлены в таких цветах, как черный, синий и белый.