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В сеть попали рендеры новых смартфонов и смарт-часов Xiaomi

А также немного о технических характеристиках
Издание 91mobiles, ссылаясь на типстера Ишана Агарвала, поделилось утечкой пресс-рендера Xiaomi Watch S1 Active, а также смартфонов Xiaomi 12, 12X, 12 Pro.
В сеть попали рендеры новых смартфонов и смарт-часов Xiaomi

Издание не поделилось никакой информацией о технических характеристиках смарт-часов. Судя по всему, это новый вариант Xiaomi Watch S1, который был анонсирован вместе с линейкой Xiaomi 12 в Китае.

В сеть попали рендеры новых смартфонов и смарт-часов Xiaomi

Просочившийся рендер показывает, что Watch S1 Active будут иметь дизайн с дисплеем круглой формы, металлическим корпусом с двумя кнопками и силиконовым ремешком. На ободке устройства нанесены надписи Home, Sport, Outdoor и Active. На левой стороне устройства могут располагаться еще две кнопки, но на просочившемся рендере они отсутствуют. Watch S1 Active будут представлены в таких цветах, как черный, синий и белый.

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Xiaomi 12

Выше показаны просочившиеся в прессу рендеры Xiaomi 12, 12X и 12 Pro. Как можно видеть, трио будет поставляться в темно-сером, синем и розовом цветах. Последние сообщения показали, что Xiaomi 12X и Xiaomi 12 будут доступны в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Xiaomi 12 Pro, вероятно, будет представлен в двух конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти.

Источник: Gizmochina
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