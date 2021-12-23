В сеть слили все характеристики и цены нового флагманского смартфона Xiaomi 12

В качестве аппаратной основы Xiaomi 12 выступит Snapdragon 8 Gen 1. Его будут сопровождать LPDDR5 RAM и хранилище UFS 3.1. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной 67-Вт зарядки и беспроводной 30-Вт. Смартфон будет поддерживать NFC, ИК-порт, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G.

Что касается камеры, то в основной будут: 50-Мп датчик (1/1.28 дюйма). 13-Мп датчик (ультраширик) и ещё один модуль с оптической стабилизаций изображения и трёхкратным оптическим зумом.

Версия Xiaomi 12 8 ГБ + 128 ГБ будет стоить 3699 юаней (около 43 тысяч рублей), 8ГБ + 256 ГБ — 3999 юаней (46 000) и 12 ГБ + 256 ГБ — 4399 юаней (51 000).