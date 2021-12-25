В сеть утекли характеристики и цены нового компактного флагмана Xiaomi

Стоит отнестись к этой информации с долей скепсиса, так как она не подтверждена. Если верить утечке, Xiaomi 12X получит 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В основу устройства ляжет процессор Snapdragon 870. Дополнять его будут оперативная память типа LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1. Что касается камеры, то у Xiaomi 12X будет тройной модуль с основным 50-Мп датчиком Sony IMX766v с поддержкой оптической стабилизации изображения. Его дополнят датчики на 13 Мп (OV13B, ультраширик) и на 5 Мп (телефото с пятикратным зумом). Фронтальная камера будет представлена датчиком Samsung S5K3T2 на 20 Мп.

В Xiaomi 12X установят аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Будет поддержка 67-Вт зарядки, которая позволит заряжать флагман до 100% за 36 минут.

За версию 8 ГБ + 128 ГБ попросят 2999 юаней (около 35 тысяч рублей), за 8 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней (38 000), за 12 ГБ + 256 ГБ — 3599 юаней (42 000).