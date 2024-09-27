В Сети оценили iPhone 16 и PS5 Pro, или почему они могут быть «мертворожденными»

Несмотря на то что iPhone 16 рекламируется как устройство, поддерживающее искусственный интеллект, его критикуют за то, что он предлагает лишь незначительные улучшения по сравнению со своим предшественником. Проблемы Apple усугубила конкурирующая Huawei, выпустившая Mate XT, складывающийся втрое смартфон, который в тот же день собрал 3 миллиона предварительных заказов.

Аналитики полагают, что сообщения Apple о будущих возможностях искусственного интеллекта, возможно, не удовлетворили потребителей, и многие не решаются на обновление без конкретных функций.

Тем временем Sony представила PlayStation 5 Pro, цена которой составляет 700 долларов. Пользователи и эксперты скептически отнеслись к ее высокой стоимости и отсутствию дисковода в стандартной модели. Несмотря на то, что консоль рекламируется улучшенной графикой и функциями, основанными на ИИ, ее завышенный ценник портит всю картину.

Поэтому да, оба этих устройства могут быть «мертворожденными»