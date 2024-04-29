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Опубликовано 29 апреля 2024, 00:00
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В Сети появилась фотография «ремейка» Nokia 3210, выходящего в этом году

Современный поворот к классике?
Новость для всех поклонников «несокрушимого» Nokia 3210. HMD, компания, владеющая лицензией на производство телефонов Nokia, похоже, готовит ремейк этого культового телефона.
В Сети появилась фотография «ремейка» Nokia 3210, выходящего в этом году
© Ferra

Утечка маркетинговых материалов показывает обновленный дизайн Nokia 3210 (2024) с современным уклоном. Ушел в прошлое классический вид — новый 3210 может похвастаться большим дисплеем, камерой и измененной клавиатурой. Хотя некоторые приверженцы традиций, возможно, жаждут возрождения в оригинальном виде, телефон сохранил фирменный синий цвет и обещает длительное время автономной работы, Bluetooth и 4G.

В Сети появилась фотография «ремейка» Nokia 3210, выходящего в этом году

© HMD / Gizchina

Просочившаяся фотография демонстрирует маркетинговую кампанию, которая в значительной степени опирается на ностальгию, но при этом обновленный телефон предлагает функции, которых не было в оригинале. Похоже, HMD стремится воспользоваться ностальгией «старожилов», которые уже привыкли к современным решениям.

Выход Nokia 3210 (2024) ожидается в мае, пишет Gizchina.

Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Nokia 3210
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#Nokia
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#HMD
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#ремейк