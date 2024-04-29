В Сети появилась фотография «ремейка» Nokia 3210, выходящего в этом году

В Сети появилась фотография «ремейка» Nokia 3210, выходящего в этом годуСовременный поворот к классике?
Утечка маркетинговых материалов показывает обновленный дизайн Nokia 3210 (2024) с современным уклоном. Ушел в прошлое классический вид — новый 3210 может похвастаться большим дисплеем, камерой и измененной клавиатурой. Хотя некоторые приверженцы традиций, возможно, жаждут возрождения в оригинальном виде, телефон сохранил фирменный синий цвет и обещает длительное время автономной работы, Bluetooth и 4G.
Просочившаяся фотография демонстрирует маркетинговую кампанию, которая в значительной степени опирается на ностальгию, но при этом обновленный телефон предлагает функции, которых не было в оригинале. Похоже, HMD стремится воспользоваться ностальгией «старожилов», которые уже привыкли к современным решениям.
Выход Nokia 3210 (2024) ожидается в мае, пишет Gizchina.