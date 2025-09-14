В Сети появились интерактивные 3D-модели новых iPhone 17 и iPhone 17 Air

Эти модели можно крутить в 360 градусов как в браузере, так и в официальном Android-приложении. Кроме того, есть функция сравнения: вы можете сопоставить новые айфоны с предыдущими версиями или другими смартфонами, чтобы наглядно увидеть различия в дизайне и размерах. Инструмент также позволяет оценить все доступные цветовые варианты. Сами модели вы можете просмотреть в источнике, либо по этой ссылке.

Ранее Samsung высмеяла презентацию iPhone 17, назвав её в Twitter «Zzz-note» (символами ZzzZzzzZz обычно показывают сонную “эмоцию”), одновременно анонсировав конкурс с раздачей Galaxy Z Fold 7, Galaxy Watch 8 Classic и Galaxy Buds 3 Pro.